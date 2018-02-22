В Египте в ходе антитеррористической операции уничтожили 71 экстремиста

КАИР, 22 фев — РИА Новости. Армия Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова "Синай 2018" уничтожила 71 экстремиста, об этом в четверг заявил официальный представитель ВС страны Тамер Рифаи.

По словам Рифаи, всего за время продолжающейся с девятого февраля операции, военной авиацией "было поражено 158 имеющих отношение к террористам целей, 413 объектов были поражены при помощи артиллерии".

"Был уничтожен семьдесят один террорист, пять террористов было арестовано", — заявил спикер армии на проведенной в Каире пресс-конференции.

Военный рассказал, что силовики за все дни проведения операции потеряли семь военнослужащих убитыми, шесть получили ранения.