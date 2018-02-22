МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США признала, что от ее ударов в Ираке и Сирии погибли более 800 мирных жителей.
Еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения пока изучаются.
В конце января коалиция сообщала о гибели 830 мирных жителей с начала операции.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов "Исламского государства"*, причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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