Американские военные начали готовиться к русской зиме

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Подразделения Корпуса морской пехоты США готовятся к гипотетическому противостоянию России и Северной Корее в экстремальных погодных условиях, сообщает Defense News.

За последний год около 600 морпехов прошли специальные тренировки в Норвегии. Как отмечает издание, на учениях военные стараются уделить внимание каждой детали. Они учатся справляться с заклинивающими на морозах оружием, военной техникой и средствами связи. Кроме того, морпехи разбираются, как одеваться, нагревать питьевую воду и питаться, чтобы не замерзнуть.

Последний раз бойцы корпуса сражались в суровых погодных условиях почти 70 лет назад, в битве при Чосинском водохранилище (1950) во времена Корейской войны. Тогда бойцам не удалось приспособиться к морозам — от холода погибли около семи тысяч человек. Сейчас американские военные опасаются повторения ситуации. Потенциальный конфликт в России или в Северной Корее видится им кошмаром с тактической и логистической точек зрения, сулит большие (по сравнению с операциями на Ближнем Востоке и в других регионах с более мягким климатом) потери техники и личного состава, говорится в статье.

Публикация от United States Marine Corps (@marines) Янв 28, 2018 в 4:59 PST

"Тренируясь, морпехи всегда должны помнить, что серьезный конфликт в таких условиях потребует от них большего, чем они когда-либо делали. Они должны быть в оптимальном физическом и психологическом состоянии, им нужна крепкая сила духа", — приводит портал слова командующего корпусом генерала Роберта Меллера, посетившего норвежский лагерь морпехов в декабре прошлого года.

В то же время этих усилий может не хватить для превосходства над потенциальным противником, потому что морские пехотинцы не могут готовиться к зимнему бою в полном составе. В этой связи у учений в Норвегии есть и политический подтекст.

"Присутствие корпуса на ротационной основе — важный сигнал России о том, что регион находится на радаре Америки. Само по себе это не является фактором сдерживания, однако таким образом США обозначают свои намерения защитить союзника на севере Европы", — считает директор трансатлантической программы Атлантического совета Магнус Норденман.

