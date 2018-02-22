Запад вынуждает Балканы выбирать между ним и Россией, считает Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сербии Ивицой Дачичем, Белград. 22 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сербии Ивицой Дачичем, Белград. 22 февраля 2018

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Запад пытается "затянуть" балканские страны в НАТО, ставя перед выбором — либо Запад, либо Россия, не извлекая уроков из украинского опыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Одним из печальных результатов политики Запада, который постоянно требовал от стран нашего общего региона делать выбор – либо вы с Западом, либо вы с Россией, — одним из результатов стал государственный переворот на Украине, который был и спровоцирован, и затем поддержан Вашингтоном и Брюсселем", — заявил Лавров, выступая в Белградском университете.

По его словам, не извлекая уроки из этого печального опыта, Запад пытается ставить балканские страны перед тем же самым ложным выбором.

"От стран региона требуют сделать такой выбор, их пытаются активно затянуть в НАТО. Понятно, что это едва ли имеет какое-либо отношение к декларируемой цели – укрепить национальную безопасность балканских государств – им никто не угрожает, а вот вступление в Североатлантический альянс заставит их принимать сторону в военно-политическом противостоянии, философию которого американцы и вслед за ними и НАТО навязывают Европе", — добавил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что на единственно реальную угрозу современности — террористическую — НАТО не в состоянии дать ответ, отметив, что действия стран альянса в Ираке, Ливии и других странах Ближнего Востока "плодят экстремизм, сеют хаос и создают питательную почву для появления новых террористов".