Запад вынуждает Балканы выбирать между ним и Россией, считает Лавров

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Запад пытается "затянуть" балканские страны в НАТО, ставя перед выбором — либо Запад, либо Россия, не извлекая уроков из украинского опыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, не извлекая уроки из этого печального опыта, Запад пытается ставить балканские страны перед тем же самым ложным выбором.
"От стран региона требуют сделать такой выбор, их пытаются активно затянуть в НАТО. Понятно, что это едва ли имеет какое-либо отношение к декларируемой цели – укрепить национальную безопасность балканских государств – им никто не угрожает, а вот вступление в Североатлантический альянс заставит их принимать сторону в военно-политическом противостоянии, философию которого американцы и вслед за ними и НАТО навязывают Европе", — добавил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что на единственно реальную угрозу современности — террористическую — НАТО не в состоянии дать ответ, отметив, что действия стран альянса в Ираке, Ливии и других странах Ближнего Востока "плодят экстремизм, сеют хаос и создают питательную почву для появления новых террористов".