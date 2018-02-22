Литва увеличит военное присутствие в Афганистане

ВИЛЬНЮС, 22 фев — РИА Новости. Министерство обороны Литвы приняло решение увеличить свое военное присутствие в Афганистане, в апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Литвы.
"Министерство обороны Литвы, на основании просьб, поступающих НАТО и союзников приняло решение увеличить военный вклад в международную операцию под руководством НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support)", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, планируется, что на место дислокации в Кандагар военнослужащие сил спецопераций Литвы отправятся в апреле. "Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил. Общее число военнослужащих Литвы, дислоцируемых в Афганистане не превысят ограничений, установленных парламентом, их количество не превысит 50 солдат", — отмечает министерство.
В настоящий момент в международной операции НАТО "Твердая поддержка" принимают участие 21 литовский военнослужащий. Литва в период с 2018-2020 годы на содержание и развитие сил защиты национальной безопасности Афганистана ежегодно будет выделять по 415 тысяч евро. В специальный созданный фонд поддержки Литва выделяет финансирование с 2015 года, однако большую часть денег выделяют США.
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