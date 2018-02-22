Литва увеличит военное присутствие в Афганистане

ВИЛЬНЮС, 22 фев — РИА Новости. Министерство обороны Литвы приняло решение увеличить свое военное присутствие в Афганистане, в апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Литвы.

Ранее парламент Литвы принял постановление о расширении участия литовских военных в 2018 году в международных операциях.

"Министерство обороны Литвы, на основании просьб, поступающих НАТО и союзников приняло решение увеличить военный вклад в международную операцию под руководством НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support)", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, планируется, что на место дислокации в Кандагар военнослужащие сил спецопераций Литвы отправятся в апреле. "Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил. Общее число военнослужащих Литвы, дислоцируемых в Афганистане не превысят ограничений, установленных парламентом, их количество не превысит 50 солдат", — отмечает министерство.

В настоящий момент в международной операции НАТО "Твердая поддержка" принимают участие 21 литовский военнослужащий. Литва в период с 2018-2020 годы на содержание и развитие сил защиты национальной безопасности Афганистана ежегодно будет выделять по 415 тысяч евро. В специальный созданный фонд поддержки Литва выделяет финансирование с 2015 года, однако большую часть денег выделяют США.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Террористическая организация, запрещена в России