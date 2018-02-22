Трамп уточнил, каким именно учителям можно давать оружие

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уточнил, что предлагает выдавать оружие для защиты от преступников только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо пользоваться оружием.

После стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от вооруженных преступников. Он также предложил набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

"Я никогда не говорил "дайте учителям оружие", как об этом заявили фейковые новости CNN и NBC. То, что я сказал — рассмотреть возможность дать скрытое оружие умеющим им управлять учителям с военным опытом или прошедшим специальную подготовку — только лучшим. 20% учителей, много, смогут немедленно открыть ответный огонь, если жестокий псих придет в школу с плохими намерениями" — заявил Трамп в Twitter.

"Хорошо подготовленные учителя также послужат средством для устрашения трусов, которые это делают. Гораздо больше преимуществ по гораздо меньшей цене, чем охранники. Школа без оружия — магнит для плохих людей. Атаки бы прекратились!" — продолжил он и добавил, что "хорошо подготовленные… учителя решили бы проблему немедленно, перед тем как приедет полиция". "Отличное средство устрашения!" — написал президент.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против ограничений на покупку оружия, но подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок. Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, результатом которых иногда становятся резонансные случаи массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.