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Трамп уточнил, каким именно учителям можно давать оружие

16:1822.02.2018
(обновлено: 16:19 22.02.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уточнил, что предлагает выдавать оружие для защиты от преступников только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо пользоваться оружием.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
"Равновесие страха". Эксперт о ситуации с оборотом оружия в США
После стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от вооруженных преступников. Он также предложил набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.

"Я никогда не говорил "дайте учителям оружие", как об этом заявили фейковые новости CNN и NBC. То, что я сказал — рассмотреть возможность дать скрытое оружие умеющим им управлять учителям с военным опытом или прошедшим специальную подготовку — только лучшим. 20% учителей, много, смогут немедленно открыть ответный огонь, если жестокий псих придет в школу с плохими намерениями" — заявил Трамп в Twitter.

Родители с учениками школы в Паркленде, Флорида
© AP Photo / Wilfredo Lee
Американцы массово уничтожают оружие после стрельбы во Флориде, пишут СМИ
"Хорошо подготовленные учителя также послужат средством для устрашения трусов, которые это делают. Гораздо больше преимуществ по гораздо меньшей цене, чем охранники. Школа без оружия — магнит для плохих людей. Атаки бы прекратились!" — продолжил он и добавил, что "хорошо подготовленные… учителя решили бы проблему немедленно, перед тем как приедет полиция". "Отличное средство устрашения!" — написал президент.

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против ограничений на покупку оружия, но подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок. Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, результатом которых иногда становятся резонансные случаи массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.

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© 2018 Associated Press
Трагедия во Флориде: школьники рассказали, как убегали от стрелка
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Adokenai Gu-RU
"Американская" нация стремится самоуничтожится? Людей жалко.
18:10
22.02.2018
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e2.718-neper
Да, как же был прав ныне покойный М. Задорнов. Нужно снижать уровень вооружёности, сокращать колво стволов, находящихся в личном пользовании эти тупые наоборот увеличивают число носителей личного орудия. Как говорится, если человек дурак, то это навсегда.
Что-то не слышно было как защищались личным оружием люди, которых расстреливал маньяк сверху из отеля. Сильно помогло им их право владеть оружием для самозащиты. Что-то за свои прожитые 68 лет я НИ РАЗУ не слышал, чтобы в штатах какой-то владелец личного оружия защитился сам или кого-то защитил. Всё это их право на оружие направлено на выкачивание денег из карманов граждан в пользу оружейных баронов.
Школьники-психи уже убивали в школах США, а скоро мы можем узнать, что какой-то учитель-псих расстрелял своих учеников. Не хочется конечно этого, но вероятность этого есть и высокая вероятность, судя по психическому состоянию американского общества.
17:31
22.02.2018
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