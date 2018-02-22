Трамп уточнил, каким именно учителям можно давать оружие

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уточнил, что предлагает выдавать оружие для защиты от преступников только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо пользоваться оружием.
"Я никогда не говорил "дайте учителям оружие", как об этом заявили фейковые новости CNN и NBC. То, что я сказал — рассмотреть возможность дать скрытое оружие умеющим им управлять учителям с военным опытом или прошедшим специальную подготовку — только лучшим. 20% учителей, много, смогут немедленно открыть ответный огонь, если жестокий псих придет в школу с плохими намерениями" — заявил Трамп в Twitter.
В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против ограничений на покупку оружия, но подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок. Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, результатом которых иногда становятся резонансные случаи массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.