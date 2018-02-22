КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал полицию возбудить дело по заявлению защиты бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о якобы его похищении и выдворении в Польшу, сообщила в четверг пресс-служба партии политика "Движение новых сил".

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Государственная пограничная служба Украины в среду запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

"Сегодня (в четверг) суд обязал уполномоченных лиц Печерского райуправления Национальной полиции в Киеве внести в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.) сведения о совершении уголовного преступления и начать расследование", — говорится в сообщении.