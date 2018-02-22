В ДНР полностью готовы к возможному обострению в Донбассе, заявил Басурин

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики находятся в высокой степени готовности к возможному обострению обстановки на линии соприкосновения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, комментируя подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасс, заявил, что Народная милиция республики готова к отражению агрессии со стороны украинских силовиков.
Петр Порошенко подписал документ во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ ранее называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.