В "Шинн Фейн" не исключили проведения референдума об объединении Ирландии

ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Североирландские республиканцы не исключают проведения в регионе референдума о воссоединении с Республикой Ирландией. С таким заявлением выступила глава партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдоналд.

"Я хочу ясно дать понять, что мы приветствовали бы широкие дебаты, мы должны спросить население, хочет ли оно объединения (с Ирландией). Мы должны поговорить с правительством в Дублине… Но мы считаем, что в перспективе десятилетия мы можем увидеть референдум об объединении", — сказала Макдлоналд на брифинге в Лондоне.

Вместе с тем, по ее словам, в настоящее время о проведении референдума говорить пока рано, так как для этого вопроса необходимо многостороннее согласование.

"Мы должны обсудить это, подумать об этом, рассчитать все и получить согласие всех жителей и представителей всех партий. Необходимо разработать стандарты…", — добавила глава "Шинн Фейн".