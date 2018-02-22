Сенатор Морозов назвал предложение Трампа вооружить учителей абсурдным

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не желает ссориться с оружейным лобби и идти на какие-то запреты, вместо этого предложив вооружать школьных учителей, считает замглавы комитета Совета Федерации по образованию и науке, ветеран СВР Игорь Морозов.

Американский президент предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников. Дискуссия об ограничении оборота оружия вновь возникла в США после нападения на школу Флориды бывшего ученика, который застрелил 17 человек.

"Самое абсурдное предложение, которое можно сделать учителям, которых готовили во время учебы в университете к совершенно другим задачам", — сказал Морозов РИА Новости в четверг, комментируя предложение Трампа.

Он полагает, что Дональд Трамп сделал такое предложение, "не желая ссориться с оружейным лобби". По словам парламентария, представители оружейного лобби привели Трампа к власти, и, безусловно, американский президент на них рассчитывает на будущих выборах, в том числе на промежуточных в конгресс, сказал парламентарий.

Он уверен, что охранять школу педагогам с личным оружием или специально выданным — это просто утопия.

"Для того чтобы была качественная охрана в школе, каждый должен заниматься своим делом. Охранник должен быть отставной военный, умеющий обращаться с оружием, понимающий все режимы, выходы из здания и правильно оценивающий экстремальную ситуацию, способный принимать решения в случае возникновения опасности, в том числе террористической опасности в образовательном учреждении — школе, университете", — заключил Морозов.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

Сейчас судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы. Трамп в ходе предвыборной кампании выступал против ограничений на оружие.