КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Черновицкий городской совет обязал предпринимателей этого украинского города использовать в своей работе исключительно украинский язык.

Ранее Львовский городской совет принял аналогичное постановление.

"Установить, что на территории города Черновцы названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любы формы рекламной продукции осуществляются на государственном украинском языке", — заявил депутат горсовета фракции "Свобода" Андрей Илюк в ходе заседания, видеозапись которого размещена на странице горсовета в Youtube.

Принятое на заседании постановление также предусматривает, что в Черновцах во всех сферах обслуживания граждан должен использоваться государственный язык. Кроме того, на территории города все меню, билеты, чеки и ценники должны быть на украинском языке.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.