Brexit противоречит Белфастскому соглашению, считает глава "Шинн Фейн"

ЛОНДОН, 22 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из ЕС нарушит положения Белфастского соглашения, считает глава североирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдоналд.

"Реальность Brexit нарушает Белфастское соглашение. Мы не можем пойти против большинства населения (Великобритании), проголосовавшего за Brexit. Но реальность в том, что Brexit и положения соглашения несовместимы", — сказала Макдоналд на брифинге в Лондоне.

По ее словам, британское правительство не может представить конкретную программу урегулирования проблемы с границей в Северной Ирландии, при этом создание "жесткой" границы между регионом и Республикой Ирландией нарушит повседневную жизнь многих людей.

"Беспокоит то, как люди будут жить и заниматься ежедневными делами. Есть те, у которых дом находится по одну сторону границы, а работа — по другую. Беспокоят самые базовые вещи. Остро стоят вопросы по управлению, пересечению границы", — пояснила лидер "Шинн Фейн".

"В настоящее время о людях (в Северной Ирландии) заботится только правительство в Дублине (Ирландия), а нужно, чтобы работали оба правительства — и в Дублине, и в Лондоне… В этом году исполняется 20 лет Белфастскому соглашению, настало время вспомнить о нем", — сказала Макдоналд.

Граница Северной Ирландии и Республики Ирландии — единственная сухопутная граница Соединенного Королевства.

Подписанное в 1998 году Белфастское соглашение предусматривало, в том числе, создание в Северной Ирландии собственных органов законодательной и исполнительной власти, состоящей из равного количества католиков и протестантов североирландской полиции, разоружение всех вооруженных формирований. Республика Ирландия официально отказывалась от территориальных претензий на шесть северных графств острова, входящих в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.