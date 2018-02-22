Сварить борщ на Украине стало дороже почти на 50%

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Ценовой индекс борща вырос почти на 50% за год, сообщил в четверг гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"За год стоимость борща выросла практически на 50% и приближается к 100 гривнам (около 3,7 долларов по курсу нацбанка) за кастрюлю", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook

Борщ является традиционным блюдом на Украине. Для сравнения брался самый простой рецепт борща, для приготовления трехлитровой кастрюли нужно примерно 600 граммов свинины, по 50 граммов картофеля и свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 250 граммов сметаны, а также лавровый лист, соль и перец.