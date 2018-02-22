Сварить борщ на Украине стало дороже почти на 50%

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Ценовой индекс борща вырос почти на 50% за год, сообщил в четверг гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Борщ является традиционным блюдом на Украине. Для сравнения брался самый простой рецепт борща, для приготовления трехлитровой кастрюли нужно примерно 600 граммов свинины, по 50 граммов картофеля и свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, 3 столовые ложки томатной пасты, 250 граммов сметаны, а также лавровый лист, соль и перец.