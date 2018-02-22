Более 50 человек погибли от пожаров во время китайского Нового года

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Более 50 человек погибли в результате пожаров в период празднования Нового года по лунному календарю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.
Сообщается, что всего с 15 по 22 февраля на территории Китая произошли более 12 тысяч пожаров, в которых 51 человек погиб, еще девять пострадали. Впрочем, отмечается, что количество пожаров сократилось на 12,8% по сравнению с прошлым годом.
Экономический ущерб оценивается в 57 миллионов юаней (около 9 миллионов долларов).