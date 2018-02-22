Более 50 человек погибли от пожаров во время китайского Нового года

ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Более 50 человек погибли в результате пожаров в период празднования Нового года по лунному календарю, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство общественной безопасности Китая.

"Чуньцзе" (праздник Весны, Новый год по лунному календарю) наступил в Китае в ночь на 16 февраля. Символом года стала земляная собака. Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние каникулы в Китае завершились 22 февраля.

Сообщается, что всего с 15 по 22 февраля на территории Китая произошли более 12 тысяч пожаров, в которых 51 человек погиб, еще девять пострадали. Впрочем, отмечается, что количество пожаров сократилось на 12,8% по сравнению с прошлым годом.

Экономический ущерб оценивается в 57 миллионов юаней (около 9 миллионов долларов).