Омбудсмен ДНР призвала ООН отреагировать на нарушения Киевом "Минска—2"

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова призвала международную мониторинговую миссию ООН отреагировать на нарушения Киевом Минских соглашений по Донбассу и международного гуманитарного права, сообщил в четверг журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Омбудсмен ДНР встретилась с представителем мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионой Фрейзер в среду в Донецке в закрытом режиме. Во время встречи обсуждалась процедура обмена пленными. В частности, в ДНР заявили о нарушениях, допущенных Киевом во время самого масштабного обмена в декабре 2017 года, когда властям Украины передали 74 человека, а Донецку и Луганску — 233.

"Омбудсмен ДНР акцентировала внимание на том, что украинская сторона нарушила установленную процедуру обмена, не предоставив освобожденным лицам документы, удостоверяющие их личность", — сказал представитель аппарата омбудсмена.

Морозова считает, что международное сообщество не реагирует на нарушение Киевом комплекса мер по выполнению минских соглашений и международного гуманитарного права. В частности, она сообщила Фейзер, что во время обмена пленными Киев в одностороннем порядке изменил ранее утвержденный список.