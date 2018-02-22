Британец продал за $800 тысяч старинный чайник, который купил за $20

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Частный коллекционер из Великобритании продал на аукционе заварочный чайник за 800 тысяч долларов, который он ранее приобрел за 20 долларов, сообщает газета Independent.

Как пишет издание, британец купил чайник со сломанной ручкой и без крышки на аукционе в 2016 году. Предполагалось, что чайник был создан между 1766 и 1800 годами в графстве Мидлсекс.

Однако, у покупателя, занимавшегося изучением керамики около 30 лет, возникли сомнения о происхождении изделия. Он показал покупку эксперту-аукционисту из фирмы Woolley and Wallis. Эксперт установил, что чайник изготовил гончар Джон Бартлем (John Bartlam), перебравшийся в Южную Калифорнию из Англии в 1763 году.

Изделия Бартлема являются редкостью на рынке — ранее было известно всего о шести предметах, выполненных этим гончаром. При этом покупка британца оказалась среди них первым заварочным чайником.

Чайник выставили на аукцион. Предполагалось, что за него удастся получить около 70 тысяч долларов. В итоге он ушел с молотка за 800 тысяч долларов. Изделие доставят в США и выставят на всеобщее обозрение.