В Киеве переименовали Московский мост

Московский мост через Днепр в Киеве, Украина. Архивное фото

Московский мост через Днепр в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный, также в рамках декоммунизации переименован ряд улиц, передает в четверг агентство "Укринформ".

"Киевский городской совет согласовал проект решения о переименовании моста Московского в Северный", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Киевсовет переименовал ряд улиц и переулков в Киеве. В частности улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, улицу Кировоградскую в улицу Владимира Брожки, улицу Ванды Василевской в ​​честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина.

Кроме того, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование парка Дружбы народов в парк "Муромец".

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.