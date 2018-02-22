В Киеве переименовали Московский мост

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный, также в рамках декоммунизации переименован ряд улиц, передает в четверг агентство "Укринформ".
Как отмечается, Киевсовет переименовал ряд улиц и переулков в Киеве. В частности улицу Анри Барбюса в улицу Василия Тютюнника, улицу Кировоградскую в улицу Владимира Брожки, улицу Ванды Василевской в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина.
Кроме того, депутаты Киевсовета проголосовали за переименование парка Дружбы народов в парк "Муромец".
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.