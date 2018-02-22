В США объяснили, зачем потратили на Украину два миллиарда долларов

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов. Об этом он заявил в ходе выступления в академии МИД Украины, сообщается на Facebook-странице посольства США в Киеве.

Дипломат утверждает, что "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России. "США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели", — отметил Салливан.

По его словам, Вашингтон поддерживает Киев в связи с тем, что Украина обладает большим неиспользованным "потенциалом".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, среди прочего предусматривающий выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере.