В ДНР заявили, что не получали предложений о подготовке к обмену пленными

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что не получала от Киева предложения ускорить подготовку к следующему этапу обмена пленными в Донбассе.
"На данный момент никаких официальных предложений не приходило", — сказала журналистам Морозова, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена, ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.
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