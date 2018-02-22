Бывший министр экономики Литвы предрек стране превращение в пустыню

Кофейня на одной из улиц Вильнюса. Архивное фото

Кофейня на одной из улиц Вильнюса. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 22 фев – РИА Новости. К 2025 году Литва может превратиться в пустыню, считает бывший министр экономики страны, депутат сейма от консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Дайнюс Крейвис.

Вильнюс и "вымирающая провинция"

Экс-министр заявил, что в ближайшем будущем провинция Литвы обречена на вымирание, а единственным центром развития станет Вильнюс.

"На юго-востоке страны есть одна, большая, процветающая, сильная столица, высосавшая почти все соки, оставшиеся в Литве после эмиграции, а вокруг пустыри без надежды и будущего", — цитирует Крейвиса Sputnik Литва.

По его словам, жители провинциальных городов никому не будут нужны. "Поэтому глупо будет и дальше асфальтировать дороги исчезающих городов, обновлять инфраструктуру", — продолжает политик.

По его мнению, единственными разумными вложениями в этой "пустыне" станут инвестиции в сельское хозяйство и земли, предназначенные для лесного хозяйства.

"Голодные игры" по-литовски

Крейвис предрек, что Литва в ближайшие годы будет развиваться по апокалиптическому сценарию, напоминающему голливудский фильм "Голодные игры".

"Один город, поддерживающий свою жизнь за счет умирающей провинции и расплачивающийся за это жестокими играми на выживание", — отметил он.

В качестве аргумента Крейвис заявил, что недавно литовское правительство из опасений потерять поддержку ЕС разделило республику на два региона. Как утверждает депутат, условные границы районов определялись по уровню экономического развития.

Таким образом, страна оказалась разделенной на столичный регион, ВВП которого составляет 109 процентов от среднего по ЕС, и Центральную и Западную Литву, доход которого составляет лишь 62 процента.

При этом, подчеркнул Крейвис, если не считать крупные города, показатели будут значительно хуже, но эту статистику "тщательно скрывают".

Демографические проблемы

Ранее сообщалось, что республика столкнулась с острой демографической проблемой. В последние годы литовцы массово уезжают из страны, в первую очередь по экономическим причинам.

Наибольшее количество жителей покинуло республику с 2008 по 2012 год во время финансового кризиса, который существенно ударил по литовской экономике. При этом пик миграции пришелся на 2010 год — тогда из страны выехали более 81 тысячи человек.

За 2017 год население Литвы сократилось почти на 40 тысяч человек. Причинами тому стали превышение уровня смертности над рождаемостью и высокий показатель эмиграции.

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