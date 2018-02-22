В США радиоведущая родила в прямом эфире

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ведущая радиостанции The Arch в Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире. Об этом сообщил местный телеканал KSDK.

Публикация от Cassiday Proctor (@radiocassiday) Фев 21, 2018 в 4:59 PST

По словам второго ведущего шоу Спенсера Грейвза, это решение является логичным продолжением работы Проктор: она рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности.

.@radiocass enjoying my gift to her for third trimester comfort… pic.twitter.com/eYyu2mrfel — Spencer Graves (@SpencerGraves) 31 января 2018 г.

"Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса", — сказал Грейвз.

Имя ребенку с помощью онлайн-голосования выбрали сами слушатели. Мальчика назвали Джеймсоном.