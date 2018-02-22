С начала года в Италии отмечено 70 случаев политического экстремизма

РИМ, 22 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские газеты в четверг единодушно выражают беспокойство в связи с участившимися проявлениями политического экстремизма в стране, где 4 марта пройдут всеобщие выборы.

"В опасной обстановке обострения насилия избирательная кампания с ее обещаниями чудес от партий превращается в череду физических столкновений между противоборствующими экстремистами", – пишет в редакционной статье газета La Repubblica

"На фоне максимального разочарования от государственных дел и жизни партий предвыборная кампания внезапно сталкивается с актами серийного политического бандитизма. Все знаки говорят, что насилие возвращается в политику в неоднородных и изолированных формах", — отмечает издание

По сообщению газеты Corriere della Sera, подобных эпизодов политического экстремизма за полтора месяца насчитывается не менее 70.

Наиболее громкими из них стали атака на представителя левой партии "Власть народу" в Перудже, закончившаяся ножевым ранением, нападение на активиста крайне правой партии Forza Nuova в Палермо и осквернение памятного знака, установленного в Риме в честь погибших от рук террористов сотрудников охраны бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, который был похищен активистами группировки "Красные бригады" в 1978 году.

Нападения в Перудже и Палермо, сообщает Corriere della Sera, произошли "как цепная реакция" и своим характером напоминают так называемые "свинцовые 1970-е", когда такие эпизоды были "почти что в ежедневной повестке дня".

В преддверии запланированных на грядущие выходные манифестаций в Риме, где пройдет антифашистский марш, и в Палермо, где шествие устроят сторонники Forza Nuova, министр внутренних дел Италии Марко Миннити попросил главу итальянской полиции Франко Габриэлли усилить присутствие правоохранителей в точках скопления народа и местах, несущих риск для общественной безопасности.

"Противостояние между ультраправыми группами и их противниками достигло крайнего уровня агрессивности, который заставляет опасаться новых тяжелых ухудшений", — пишет издание.

В сложившейся обстановке итальянское правительство обратилось к политическим силам с просьбой "снизить тон, потому что только так ситуацию можно держать под контролем".

В свою очередь, влиятельная римская газета Il Messaggero отмечает, что "глава МВД не скрывает беспокойства по поводу климата ненависти", когда "столкновения происходят почти что каждый день, одиночные активисты терпят нападения, манифестации становятся все более жестокими".

Выступая во вторник в Риме на представлении ежегодного доклада Департамента информации по безопасности (Dis), координирующего деятельность национальных спецслужб, премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал "противостоять опасности внутренней радикализации с ее насильственной реакцией на социальные проблемы и практикой политического экстремизма".

На днях главы обеих палат национального парламента Италии Лаура Болдрини и Пьетро Грассо призвали распустить существующие в стране организации, связанные с фашистской идеологией. "В нашей стране множатся провокационные и насильственные акции со стороны неофашистских групп. Мы не должны делать вид, будто ничего не происходит", — заявила председатель Палаты депутатов Болдрини, выступая на митинге в Милане.