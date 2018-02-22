Около генконсульства России в Стамбуле протестуют около 200 человек

СТАМБУЛ, 22 фев — РИА Новости. Порядка 200 человек участвуют в антироссийской акции около генконсульства РФ в Стамбуле в связи с событиями в Сирии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмисии Сергей Лосев.

"Рядом со зданием генконсульства из-за событий в Сирии собралось порядка 200 человек. Организаторы акции нам неизвестны. Полиция Турции полностью обеспечивает безопасность генконсульства. Обстановка спокойная", — заявил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмисии в Стамбуле Сергей Лосев.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция протеста вызвана событиями в Восточной Гуте, участники митинга стоят на расстоянии 15-20 метров от ограждения российской дипмиссии и скандируют антироссийские и антииранские лозунги.

Полиция контролирует ситуацию. Приняты повышенные меры безопасности, рядом с консульством дежурят полицейские бронемашины.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за ситуацию в Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов. Он подчеркнул, что Россия или Иран не относятся к таким странам, так как именно они ведут на земле непримиримую борьбу с террористами в Сирии.

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