Посольство США в Черногории сообщило, что все его сотрудники в безопасности

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посольство США в Черногории сообщило, что все сотрудники миссии были оповещены об инциденте у посольского комплекса в Подгорице и в настоящий момент находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства в Подгорице взрывное устройство, предположительно, ручную гранату, после чего покончил с собой. Личность нападавшего и его мотив устанавливаются. После инцидента посольство прекратило оказывать визовые услуги.

"Проведя внутреннюю проверку, посольство в Подгорице подтверждает, что все сотрудники миссии находятся в безопасности и оповещены об инциденте, который произошел ранее утром", — сообщается в Twitter американского посольства.

Ранее посольство США в Черногории выступило с рекомендацией американским гражданам обходить район местонахождения здания в Подгорице в связи с "активной" угрозой безопасности. Американская дипмиссия также рекомендовала следить за сообщениями в СМИ, избегать скоплений людей и демонстраций и следовать инструкциям местных властей.