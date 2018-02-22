Лавров: на Украине и Балканах православные церкви вовлекают в политику

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Русскую и Сербскую православные церкви пытаются вовлечь в политические игры на Украине, в Черногории и в Македонии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И РПЦ, и Сербская православная церковь проходят испытание на прочность. Мы все видим, как церкви пытаются вовлечь в политические игры. Будь то на Украине, будь то в Черногории, будь то в Македонии", — заявил Лавров на презентации мозаичного убранства главного купола храма Святого Саввы в Белграде.

Он добавил, что "православная вера всегда отличалась тем, что давала уверенность в том, что делают наши прихожане, наши граждане".

"Я убежден, что и эти лихие времена наши церкви преодолеют с достоинством, как это всегда бывало с православными", — надеется он.

В церемонии также участвуют президент Сербии Александр Вучич, президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Милорад Додик.