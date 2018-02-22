Психолог оценил предложение Трампа выдавать оружие учителям

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Риск возникновения психических заболеваний среди учителей не ниже, чем у любого другого человека, поэтому и в их руках оружие может нести опасность, заявила РИА Новости психолог Наталья Московскина, комментируя предложение президента США Дональда Трампа разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

На прошлой неделе в США с новой силой возобновились дискуссии об ограничениях оборота оружия на фоне стрельбы в школе города Паркленд во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек.

По мнению эксперта, риск возникновения психических заболеваний среди учителей не ниже, а иногда и выше, чем у любого другого человека, поэтому и в их руках оружие может нести опасность.

"Я неоднократно наблюдала нарушение поведения среди учителей, особенно это касается тех учителей, которые только что пришли работать в школу, и как оказывается, они не выдерживают общения с таким количеством активных детей, они срываются, если психика не очень здоровая. Это может плохо кончиться. Есть также понятие "синдром сгорания", когда благородные цели учителя нивелируются, и на первый план выходит выживание, отыгрывание своих комплексов, и учитель может стать неуравновешенным. Профессия педагога — это профессия группы риска, человек работает с детьми, которые не всегда ведут себя отлично. Каждый человек может оказаться болен со временем", — сказала Московскина.

По мнению эксперта, правильнее было бы усилить существующую в США систему безопасности. "Есть охрана, есть рамки, через которые можно пропускать в школу, есть специалисты – педагоги, психологи, которые могут работать с теми детьми, у которых состояние нервной системы или психики недостаточно хорошее", — заявила собеседница агентства.

"Обеспечение безопасности не может осуществляться на локальном уровне, надо в начале изменить общую ситуацию", — добавила Московскина.

Она считает, что в США ношение оружия стало необходимым атрибутом жизни, это установка в обществе, и "всегда найдутся люди, которые будут это воспринимать не как средство обеспечения защиты, а как средство для достижения своих целей: патологических, социально нежелательных".

Эксперт отметила, что существует контингент, которому нельзя давать оружие в руки. "Например, человек неуравновешенный, который и не хотел бы убивать, но настолько было возбуждение велико, что схватил и выстрелил", — пояснила она.

По мнению Московскиной, на то, чтобы изменить отношение к оружию в обществе, может потребоваться ни один десяток лет.