В Польше снесли памятник благодарности Советской армии, пишут СМИ

ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Памятник благодарности Советской армии снесли в городе Лидзбарк-Варминьский на севере Польши, сообщает агентство РАР.

"В Лидзбарке-Варминьском разобрали памятник благодарности Советской армии. В соответствии с изменениями, внесенными в закон о декоммунизации, такого рода объекты должны быть ликвидированы собственниками территорий до конца марта", — говорится в сообщении.

Памятник был открыт в 1949 году на пересечении улиц Бартошицкой и Варминьской. После 1989 года с него были демонтированы красные звезды. До недавнего времени на месте оставались бетонный шпиль и статуи красноармейцев. За памятником никто не ухаживал, и он пришел в плачевное состояние. Монумент был огорожен сеткой в целях безопасности.

Мэр города изначально хотел перенести бетонные фигуры красноармейцев на местное военное кладбище, но на это не дал согласия варминьско-мазурский воевода.

Ранее сообщалось, что муниципалитеты Варминьско-Мазурского воеводства Польши, которое расположено недалеко от польско-российской границы, передали воеводе перечень объектов и памятников, которые предполагается снести. В него попали памятники благодарности Красной Армии в Лидзбарке-Варминском, Тушеве под Любавой и в Решле, а также памятник благодарности Советской Армии в Пасленке.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.