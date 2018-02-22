Родители пропавшей в Вене девочки могут заключить мировую, заявил дипломат

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Родители девочки из РФ, которая была предположительно похищена в Вене, могут заключить мировое соглашение, сообщил РИА Новости сотрудник консульского отдела посольства России в Бейруте.
Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил, что 28 декабря прошлого года отец-иностранец похитил трехлетнего ребенка из РФ из отеля "Бьянка". Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер рассказала РИА Новости, что полиция австрийской столицы не занимается этим делом, поскольку "речь идет о гражданско-правовом деле". Однако Следственный комитет России возбудил уголовное дело о похищении. Позднее стало известно, что отец девочки вывез ее в Ливан.
По словам сотрудника российской дипмиссии в Ливане, отец ребенка Мажди Эль-Али Салу сам обратился в посольство РФ, чтобы опровергнуть информацию о похищении, распространенную в СМИ.
"По нашим сведениям, супруга Мажди проявила инициативу о заключении мирового соглашения. Мажди связался с адвокатом жены и предложил встретиться. По договоренности сторон встреча будет проходить в консульском отделе посольства РФ", — сообщил собеседник агентства.
"Более того при общении он неоднократно говорил, что готов взять расходы на себя за перелет и пребывание (матери девочки — ред.), для того чтобы ребенок мог бы постоянно контактировать со своей мамой", — добавил российский дипломат.
"Мы постоянно ведем мониторинг ситуации, были поездки в город Триполи, где они (отец и ребенок) постоянно проживают, чтобы оценить условия проживания ребенка и его физическое и эмоциональное состояние", — отметил он.