Греция выдала России одного из главарей крупной ОПГ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Греция выдала России Артура Джиоева — одного из главарей крупной организованной преступной группировки. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Скрываясь от российских правоохранительных органов, он использовал поддельные водительские права. В 2015 году Джиоева, который уже находился в международном розыске, задержали в Греции. В минувшую среду его выдали России и заключили под стражу.

Отмечается, что он был "правой рукой" руководителя преступной организации уроженца Грузии Аслана Гагиева. В ОПГ Джиоев координировал действия структурных подразделений банды, а также участвовал в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений.

Жертвами деятельности группировки стали 60 человек: сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены. Банда орудовала в Москве, Подмосковье и Северной Осетии.