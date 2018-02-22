В Раде осудили действия силовиков, проверявших женщин при входе в суд

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украинское межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" осудило действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве и просивших их снимать верхнюю одежду.

Накануне состоялось очередное заседание Оболонского районного суда Киева по делу против бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В суде планировали допросить президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что всех женщин проверяют перед в ходом в зал, где должны были пройти слушанья по этому делу, их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

"МФО "Равные возможности" осуждает позорное нарушение прав человека в Оболонском районном суде города Киева, которое состоялось во время допроса свидетелей по делу Януковича… "Равные возможности" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны Национальной полиции Украины недопустимы и требуют публичных объяснений и извинений", — говорится в заявлении объединения, опубликованном на его странице в Facebook.

Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко попросила у журналистов прощения за действия силовиков. "Я полностью разделяю ваше возмущение действиями представителей силовых структур, которые вчера прибегли к унизительному осмотру женщин-представительниц СМИ… Я как представитель власти приношу извинения вам, уважаемые коллеги, за эти чужие действия. Извините", — написала Геращенко в четверг на своей странице в Facebook

Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" является добровольным объединением депутатов Рады Украины, оно создано с целью улучшения положения женщин в обществе, активизации общественного диалога по обеспечению гендерного равенства в различных сферах общественно-политической жизни.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.