В Раде осудили действия силовиков, проверявших женщин при входе в суд

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Украинское межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" осудило действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве и просивших их снимать верхнюю одежду.
"МФО "Равные возможности" осуждает позорное нарушение прав человека в Оболонском районном суде города Киева, которое состоялось во время допроса свидетелей по делу Януковича… "Равные возможности" осуждает эти акты унижения женщин, которых заставляли не только снимать верхнюю одежду, но и обнажаться в туалете! Такие действия со стороны Национальной полиции Украины недопустимы и требуют публичных объяснений и извинений", — говорится в заявлении объединения, опубликованном на его странице в Facebook.Facebook.
Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" является добровольным объединением депутатов Рады Украины, оно создано с целью улучшения положения женщин в обществе, активизации общественного диалога по обеспечению гендерного равенства в различных сферах общественно-политической жизни.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.