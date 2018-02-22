Лавров и Дачич возложили венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич возложили венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда.

Министры оставили записи в книге почетных гостей. Лавров поблагодарил сербов за бережное отношение к памяти павших воинов.

"Склоняем головы перед советскими и югославскими воинами, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом. Благодарим наших сербских братьев за бережное отношение к их памяти, сотрудничество в пресечении попыток фальсификации истории", — написал российский министр.