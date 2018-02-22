Китай призвал КНДР и Южную Корею сохранить диалог и после Олимпиады

Во время четырёхсторонней встречи между делегациями национальных олимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи в Лозанне. Архивное фото

Во время четырёхсторонней встречи между делегациями национальных олимпийских комитетов КНДР и Южной Кореи в Лозанне. Архивное фото

ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Китай рассчитывает, что все стороны кризиса на Корейском полуострове смогут приложить совместные усилия для урегулирования ситуации и воздержатся от провокационных действий и высказываний, избежав роста напряженности, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Южная Корея и КНДР демонстрировали взаимодействие и дружественное сотрудничество во время Олимпийских Игр в Пхенчхане, как близкий сосед Корейского полуострова, Китай приветствует и поддерживает это, мы всегда подчеркивали, что единственным выходом из создавшейся на полуострове тупиковой ситуации является диалог и мирные переговоры", — заявил дипломат.

По его словам, Пекин рассчитывает, что "взаимодействие между Сеулом и Пхеньяном сможет поспособствовать налаживанию контактов между КНДР и США, а также станет шагом по направлению к возобновлению диалога по проблеме Корейского полуострова".

"Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут воздержаться от провокационных действий и высказываний, которые могут привести к нарастанию напряженности, будут поддерживать стабильность на полуострове и создадут необходимую атмосферу и условия для диалога и переговоров", — сказал Гэн Шуан.

Он также добавил, что китайская сторона надеется на то, что КНДР и США смогут воспользоваться появившейся возможностью и будут работать совместно над реализацией общей цели.