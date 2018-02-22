СМИ назвали риски Лондона при увеличении переходного периода после Brexit

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сумма, которую Великобритания должна будет выплатить ЕС за выход из объединения, может вырасти на миллиарды фунтов стерлингов, если Лондон попытается увеличить переходный период после Brexit, предложенный Брюсселем, сообщает издание Independent со ссылкой на чиновников ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предлагает двухлетний переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС, который состоится 29 марта 2019 года. Евросоюз настаивает на более коротком переходном периоде — до декабря 2020 года. Ранее Мэй подтвердила, что, согласно оценкам, Великобритания должна будет выплатить за выход из ЕС сумму в диапазоне 35-39 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 48-55 миллиардов долларов).

По словам чиновника ЕС, в случае расширения переходного периода, "разумеется", будет необходимо пересмотреть финансовое соглашение. Еще один чиновник отметил, что "Британии придется платить за любой срок после 2020 года, возможно, ежегодные выплаты без скидок".

Ранее парламентарий-консерватор Джон Уиттингдейл заявил в интервью РИА Новости, что переходный период после Brexit должен быть максимально коротким.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Страна и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде в отношениях Евросоюза и Великобритании, который начнется после выхода Лондона из союза.

ЕС хочет позволить Великобритании остаться в составе единого экономического рынка союза при условии, что она продолжит выполнять все требования законодательства ЕС, но не будет участвовать в процессе принятия решений. Исходя из задумки ЕС, на страну должны будут распространяться в течение переходного периода все новые законы и договоры Евросоюза, созданные без учета голоса Великобритании.

Соглашение о "разводе" между Евросоюзом и Великобританией может быть заключено в октябре-ноябре текущего года.

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