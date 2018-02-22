Посольство РФ в Черногории усилило безопасность после ЧП у дипмиссии США

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Подгорице усилило меры безопасности после инцидента, произошедшего ранее у американской дипмиссии с участием неизвестного, кинувшего гранату в здание посольства США.

По официальным данным, в ночь на четверг в 0.30 (2.30 мск) неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства в Подгорице взрывное устройство, предположительно ручную гранату, после чего покончил с собой.

Ранее посольство США в Черногории выступило с рекомендацией американским гражданам обходить район местонахождения здания в Подгорице в связи с "активной" угрозой безопасности. Американская дипмиссия также рекомендовала следить за сообщениями в СМИ, избегать массовых сборищ и демонстраций и следовать инструкциям местных властей.

"Были усилены меры безопасности посольства…. Да (посольство работает в штатном режиме)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Подгорице.

В дипмиссии отметили, что пока рекомендаций для россиян в связи с инцидентом у американского посольства нет.