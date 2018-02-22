Суд отказался повторно допросить Порошенко по делу Януковича

Президент Украины Петр Порошенко выступает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. 21 февраля 2018

Президент Украины Петр Порошенко выступает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. 21 февраля 2018

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг отказал защите бывшего президента Украины Виктора Януковича в повторном допросе в качестве свидетеля главы украинского государства Петра Порошенко по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции, поскольку у главы государства был запланирован ряд международных встреч. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов об отдыхе президента на Мальдивах. Защита Януковича заявила, что не удовлетворена допросом, поскольку не успела задать все вопросы свидетелю.

Защита заявила ходатайство о повторном допросе Порошенко.

"В удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно", —сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко.