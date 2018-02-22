Посольство России в Литве осудило осквернение памятника убитым коммунистам

ВИЛЬНЮС, 22 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве осудило осквернение памятника советским активистам, погибшим от рук представителей антисоветского подполья в 1946 году, обратив внимание на то, что этот случай произошел в дни празднования 100–летия восстановления литовской государственности.

Ранее литовская полиция приступила к расследованию обстоятельств осквернения памятника 20 советским активистам, которые были убиты представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года. На памятнике появились четыре пятиконечные звезды и свастика, нарисованная красной краской.

"Возмутил факт осквернения памятника погибшим в 1946 году от рук "лесных братьев" группы в основном мирных граждан в Мариямпольском районе Литвы. Налицо очередной шаг в линии на переиначивание истории, возведение в ранг героев тех, кто под видом борьбы с "оккупантами" совершал многочисленные преступления", — говорится в комментарии посольства.

Отмечается также, что этот случай вандализма произошел в дни празднования 100–летия восстановления литовской государственности. "Такова оборотная сторона торжеств… Местные власти оперативно привели в порядок захоронение, но тревожный осадок сохранится надолго", — подчеркивает дипведомство.

Через день, после осквернения памятника жертвам послевоенного периода он был приведен в порядок. Тем не менее, мэр Мариямпольского самоуправления Ирена Лунскене заявила, что памятник должен быть демонтирован, "так как в будущем возможно повторение актов вандализма". По ее словам муниципалитет до понедельника рассмотрит вопрос передачи памятника парку, в котором экспонируются советские памятники.