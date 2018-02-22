Китай будет расследовать возможное нарушение резолюций ООН по КНДР

ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Китай намерен провести тщательное расследование по возможному нарушению резолюций СБ ООН по КНДР в Восточно-Китайском море, о котором ранее сообщило внешнеполитическое ведомство Японии, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
МИД Японии сообщил в среду, что страна передала в Совет Безопасности ООН данные о подозрительных действиях северокорейского танкера "Ю Чжон 2" (Yu Jong-2) и неопознанного судна в Восточно-Китайском море в нарушении санкций СБ ООН против КНДР. Действия танкеров были зафиксированы днем 16 февраля японским патрульным самолетом P-3C, сделаны фотоснимки.
Отмечалось, что оба судна стояли рядом друг с другом и были связаны тросами, "поэтому существует вероятность, что они были вовлечены в некую деятельность". На основании тщательного анализа, правительство Японии полагает, что они могли проводить передачу товаров с корабля на корабль что запрещено санкциями СБ ООН. Принадлежность второго судна пока не подтверждена. На борту судна изображены несколько китайских иероглифов, которые читаются как "минь нин дэ ю" и означают "нефть, город Ниндэ провинции Фуцзянь".
По его словам, "что касается предположительного нарушения резолюций СБ ООН со стороны китайских физических или юридических лиц, Пекин намерен надлежащим образом серьезно рассмотреть эти случаи в соответствии с законодательством страны, основываясь на неопровержимых доказательствах".