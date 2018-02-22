Гуманитарная колонна МЧС России прибыла на пункты разгрузки в Донбассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости. Автомобили 74-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в Донецкую и Луганскую области, сообщает МЧС РФ.

"Сейчас на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. Далее весь груз будет распределен соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей и среди нуждающегося населения", — говорится в сообщении ведомства.

Колонна из более 40 автомобилей была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Для жителей Донбасса было собрано свыше 430 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы и продукция медицинского назначения. Около 7.20 мск обе колонны прошли таможенное оформление и направились в Донецк и Луганск.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.