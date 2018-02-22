Представитель ЕС назвал Минские соглашения основой разрешения конфликта

АСТАНА, 22 фев — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на переговорах в Минске, являются основой решения конфликта на Украине, считает спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан.

В январе глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Я не хочу углубляться в подробности этой инициативы, но, конечно, мы считаем договоренности, достигнутые в Минске, как основу решения вопроса и конфликта на Украине. Любые положительные и позитивные инициативы, которые бы способствовали имплементации этих договоренностей, мы с удовольствием рассматриваем. Но мне кажется, что в этом отношении действительно решение в руках основных игроков этого конфликта", — сказал Буриан на пресс-конференции в Астане.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Ранее глава МИД ФРГ назвал минский формат единственным шансом на урегулирование в Донбассе. А посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что создание новых форматов переговоров может поставить под сомнение минские договоренности. Изменения формата минских переговоров может привести к негативным последствиям: "все развалится", заявил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма.