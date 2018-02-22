Забравший трехлетнюю дочку из Вены отец считает свой поступок законным

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Отец девочки из России, о пропаже которой в Вене ранее заявила ее мать, считает, что его решение увезти ребенка нельзя рассматривать как похищение.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что трехлетнюю девочку из России похитили в Вене. По данным источника, похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", расположенном в Вене, девочку мог увезти отец-иностранец. Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер сообщала РИА Новости, что полиция Вены не занимается делом о похищении трехлетней россиянки, постольку "речь идет о гражданско-правовом деле". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

"Есть такое понятие, что отец или мать не могут похитить собственного ребенка. Здесь слово "похитил" вообще неуместно, и я не хочу его употреблять. Я думаю, любой человек так считает. И по суду это не является похищением", — сказал отец девочки Мажди Эль-Али Салу в беседе с РИА Новости.

По его словам, как только он узнал, что его бывшая жена подала заявление о похищении ребенка, он сразу же обратился в консульский отдел посольства России в Бейруте, так как у него есть и российское, и ливанское гражданство.

"Я ни от кого не скрываюсь, ни от правоохранительных органов, ни от суда РФ или Ливана", — подчеркнул он.