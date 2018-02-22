У берегов Китая столкнулись пассажирское и грузовое суда

ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Два человека пропали без вести в результате столкновения у берегов китайской южной провинции Гуандун грузового и пассажирского судов, во время инцидента на борту последнего находилось около тысячи человек, пишет в четверг агентство Синьхуа.
В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.
Поисково-спасательная операция продолжается, полиция открыла расследование для выяснения причины столкновения.