Муж зарезал молдавскую модель Playboy и покончил с собой

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В Кишиневе супруг убил 31-летнюю фотомодель Анастасию Чекати. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Полицейские нашли тело женщины с ножевым ранением в области шеи в квартире, где она проживала. Там также находился младенец двух недель от роду. Предполагаемый убийца — муж Чекати стоматолог Алексей Митаки — покончил с собой.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Фев 13, 2017 в 11:11 PST

Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил позаботился о ребенке. По словам членов семьи, супруги были в плохих отношениях. Сообщается, что у Митаки была другая женщина.

Фотомодель известна в Молдавии под псевдонимом Anastasia Cia. Девушка появлялась на обложках журналов Playboy, Maxim и GQ.

Публикация от Anastasia Cia o f f i c i a l (@anastasiacia) Янв 19, 2017 в 1:04 PST

Позировать в качестве модели она начала в 16 лет. Чекати также пробовала себя в качестве певицы и вела канал в Youtube, где размещала музыкальные клипы со своим участием.