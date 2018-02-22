МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство КНДР направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады в Пхенчхане, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство национального объединения Южной Кореи.
Как сообщает агентство, на церемонии закрытия Олимпиады может состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с представителями северокорейской делегации.
"Мы считаем, что президент конечно же встретится с делегацией (КНДР — ред.) на церемонии закрытия", — заявил представитель администрации президента Южной Кореи, которого цитирует агентство.
Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.