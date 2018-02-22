Болельщики из КНДР во время церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Архивное фото

Болельщики из КНДР во время церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство КНДР направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады в Пхенчхане, передает агентство Ренхап со ссылкой на министерство национального объединения Южной Кореи.

По данным министерства, северокорейскую делегацию, состоящую из восьми человек, возглавит заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Визит высокопоставленных чиновников из КНДР начнется в воскресенье 25 февраля и продлится в течение трех дней.

Как сообщает агентство, на церемонии закрытия Олимпиады может состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с представителями северокорейской делегации.

"Мы считаем, что президент конечно же встретится с делегацией (КНДР — ред.) на церемонии закрытия", — заявил представитель администрации президента Южной Кореи, которого цитирует агентство.

Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.