Правительство Черногории сообщило о самоубийстве у посольства США

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Правительство Черногории сообщило, что неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства в Подгорице взрывное устройство, после чего покончил с собой, говорится в сообщении кабинета министров.

"В 00.30 напротив здания американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство", — сообщается в официальном twitter-аккаунте правительства.

"Непосредственно перед этим этот человек кинул взрывное устройство с перекрестка у спортивного центра в сторону комплекса американского посольства", — отмечается в сообщении.

Власти Черногории подчеркивают, что "скорее всего, взрывным устройство была ручная граната". Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что посольство США в Черногории рекомендует американским гражданам обходить район местонахождения здания в Подгорице в связи с "активной" угрозой безопасности. Американская дипмиссия также рекомендовала следить за сообщениями в СМИ, избегать массовых сборищ и демонстраций и следовать инструкциям местных властей.

По данным британского таблоида Daily Express, который ссылается на неназванных американских чиновников, неизвестный кинул в сторону посольства несколько гранат. По заявлению очевидца, он "кидал гранаты в посольство, одна взорвалась, после чего он убил себя". По данным издания, всего в посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.