В Греции создадут комиссию по расследованию коррупционного дела Novartis

АФИНЫ, 22 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Парламент Греции проголосовал за создание парламентской комиссии по расследованию коррупционного дела швейцарской фармацевтической компании Novartis и обвинений в причастности к нему десяти политиков – двух бывших премьеров и восьми бывших министров.

Заседание парламента оказалось марафонским – оно длилось 21 час. Депутаты с 9 утра в среду в течение 18 часов обсуждали скандальное дело, а затем еще три часа шел процесс голосования и подсчета голосов.

Среди подозреваемых в причастности к коррупции — бывшие премьер-министры Антонис Самарас (2012-2015 годы) и Панайотис Пикрамменос (премьер служебного правительства в мае-июне 2012 года), бывшие министры Яннис Стурнарас (сейчас глава Банка Греции), Димитрис Аврамопулос (сейчас еврокомиссар по делам миграции и внутренним делам), Адонис Георгиадис, Эвангелос Венизелос (бывший вице-премьер — глава МИД, бывший министр финансов, обороны, культуры, юстиции), Андреас Ликурентзос, Мариос Салмас, Андреас Ловердос, Йоргос Кутруманис.

Оппозиция в ходе слушаний обвиняла правительство в "интригах", "попытках опорочить и облить грязью политических противников", "отвлечь внимание от насущных политических проблем". Подозреваемые в коррупции политики полностью отвергли все обвинения.

Представители правительства в ответ заявляли, что расследование длится уже полтора года и сейчас дало первые результаты.

Подавляющее большинство депутатов проголосовало за создание комиссии по расследованию, которая будет состоять из 21 депутата — 10 из правящей партии СИРИЗА, пять из оппозиционной "Новой демократии" и по одному от каждой из небольших оппозиционных партий. Комиссия будет работать в течение одного месяца.

За расследование причастности к скандалу политиков голосовали 218 депутатов из 300, тайное голосование проводилось по каждому из десяти политиков. В частности, за расследование деятельности экс-премьера Самараса проголосовали 182 депутата, Пикрамменоса — 170 депутатов.

Греческое законодательство запрещает без разрешения парламента преследовать политиков за действия, совершенные во время исполнения ими обязанностей на государственной службе.

Швейцарская компания Novartis — один из крупнейших в мире производителей лекарств — подозревается в том, что давала взятки тысячам врачей и государственных служащих за продвижение ее лекарственных средств. В расследовании, начатом более года назад, участвовало и ФБР США. По мнению следствия, завышение цен на лекарства в Греции "сыграло роль катализатора на мировом фармацевтическом рынке". Греция является страной-ориентиром для установления цен на лекарственные средства в десятках других стран.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас ранее оценил в 23 миллиарда евро потери страны от завышения цен на лекарства Novartis, пообещал довести расследование до конца и потребовать возмещения ущерба. По его словам, огромные потери государства от коррупции по делу Novartis стали одной из причин финансового кризиса, разразившегося в 2010 году, когда страна вынуждена была подписать меморандумы с кредиторами и прибегнуть к их помощи. "Наша страна оказалась банкротом из-за морального упадка, вырождения целой политической системы, толерантности к коррупции, которая царила в течение многих лет в стране", — сказал премьер.

Сама компания заявила, что более 14 месяцев Novartis сотрудничает с греческими и американскими властями и проводит собственные внутренние расследования. Компания заявила также, что не будет комментировать слухи и обвинения в средствах массовой информации, "которые являются результатом выборочных утечек конфиденциальных данных и части предварительного расследования".