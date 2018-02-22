Киев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty International

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

"Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", — отмечается в заявлении AI.

Расследования убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета ни к чему не привели. Отмечаются случаи обысков в офисе интернет-издания "Страна.ua", у главного редактора издания Игоря Гужвы, а также в медиахолдинге "Вести".

"Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", — указывают в Amnesty.

Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.

"Новые власти Украины демонстрируют короткую память <…>, забыв про лозунги и обещания Евромайдана", — заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.

Секретные тюрьмы СБУ

Кроме того, Amnesty констатировала, что "расследование в отношении предполагаемых тайных тюрем СБУ не дало никаких результатов".

"Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику", — заявил Кривошеев.

В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.

Amnesty International

Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. AI подчеркивает, что находится на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако организация оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них Госдеп США, британские власти, ЕК. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty неоднократно подвергалась критике. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Китая.





