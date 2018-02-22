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Киев забыл про обещания Евромайдана, заявили в Amnesty International

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Февраль 2018 (101)
08:2522.02.2018
(обновлено: 10:10 22.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции у здания редакции газеты Вести в Киеве. 8 февраля 2018Сотрудники полиции у здания редакции газеты Вести в Киеве. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На Украине наблюдается регресс в вопросах соблюдения прав человека, говорится в ежегодном докладе Amnesty International.

Митинг сторонников Михаила Саакашвили в Киеве с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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"Критики правительства, журналисты, некоммерческие организации стали объектами все возрастающего давления со стороны властей и ультраправых групп, которые под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций", — отмечается в заявлении AI.

Расследования убийств журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета ни к чему не привели. Отмечаются случаи обысков в офисе интернет-издания "Страна.ua", у главного редактора издания Игоря Гужвы, а также в медиахолдинге "Вести".

"Обе редакции известны своим критическим освещением действий украинских властей и их политики в отношении конфликта в Донбассе", — указывают в Amnesty.

Как подчеркнул заместитель регионального директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, этот год на Украине запомнится дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека.

"Новые власти Украины демонстрируют короткую память <…>, забыв про лозунги и обещания Евромайдана", — заявил Кривошеев на пресс-конференции в Москве.

Секретные тюрьмы СБУ

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Кроме того, Amnesty констатировала, что "расследование в отношении предполагаемых тайных тюрем СБУ не дало никаких результатов".

"Мы добились освобождения тайных узников, но, к сожалению, никто не понес наказания в Украине за эту совершенно недопустимую практику", — заявил Кривошеев.

В прошлом году международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет о тайных тюрьмах СБУ. Глава службы Василий Грицак, в свою очередь, заявил, что такого явления не существует, но у СБУ есть "изоляторы временного содержания".

По свидетельствам узников так называемых изоляторов, к заключенным применяют пытки. Среди распространенных мер физического воздействия — удары по гениталиям электрошокером, сломанные пальцы, а также неоказание медицинской помощи. Обычно сотрудники СБУ проводят жесткое задержание, а в обвинительном акте пишут, что человек явился к ним сам. После этого некоторых пленников перевозят из одной тюрьмы в другую, чтобы скрыть арест от независимых наблюдателей.

Amnesty International

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Amnesty International — международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. AI подчеркивает, что находится на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям. Однако организация оставляет за собой право принимать средства от госучреждений, если они выделяются на образовательные проекты в сфере прав человека.

Благодаря этому Amnesty International получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них Госдеп США, британские власти, ЕК. По данным СМИ, солидные средства выделяются Amnesty и американским миллиардером Джорджем Соросом через его фонд "Открытое общество".

Деятельность Amnesty неоднократно подвергалась критике. Против этой организации высказывались, в частности, власти России, Китая.

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