АСТАНА, 22 фев — РИА Новости. Спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан поприветствовал проведение в Астане саммита глав государств Центральной Азии, выразив надежду, что на встрече будет обсуждаться укрепление партнерства в регионе.

"Лидеры центральноазиатских стран будут встречаться здесь, в Астане. Если я не ошибаюсь, встреча произойдет скоро, в марте. Они будут обсуждать вопросы укрепления регионального сотрудничества и существующие вызовы в этом регионе", — сказал Буриан на открытии конференции "25-летие отношений ЕС-ЦА: от прошлого к будущему".

Он отметил, что интеграция и сотрудничество являются важным инструментарием, поприветствовав "позитивные ветра изменений в ЦА".

"Мы приветствуем такого рода решения. Мы хотели бы, чтобы они сели вместе, без каких-либо партнеров, и обсудили бы приоритеты сообща, и, возможно, могли бы развить свои собственные региональные стратегии, чтобы преодолеть вызовы", — сказал Буриан.

В ноябре 2017 года глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщал, что неформальные консультации лидеров стран Центральной Азии могли бы пройти в марте 2018 года под председательством президента республики Нурсултана Назарбаева.