Украинские силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины девять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики", — сказал представитель командования ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики более 50 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 163 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 179 единиц", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

В свою очередь, украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по их позициям, трое украинских военных получили ранения, еще один — травму, а также один военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Как сообщил в четверг в Facebook пресс-центр штаба военной операции силовиков, в течение прошедших суток было совершено "20 прицельных обстрелов". "Вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование… В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.

По утверждениям украинских военных, на луганском направлении огонь велся из артиллерийских установок калибра 122 миллиметра, минометов, вооружения БМП в районе Троицкого, а также из минометов 82 калибра у Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Луганское, Железное и Новолуганское, а Майорск — из зенитной установки. Также, как заявляют украинские силовики, из стрелкового оружия ополченцы открывали огонь неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении, по словам украинских военных, был открыт огонь по их позициям из 120-миллиметровых и 82-миллимитровых минометов вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное, а в пригороде Авдеевки огонь велся из стрелкового оружия.

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