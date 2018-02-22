Украинские силовики девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики более 50 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 163 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 179 единиц", — заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.
В свою очередь, украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по их позициям, трое украинских военных получили ранения, еще один — травму, а также один военный погиб из-за неосторожного обращения с оружием.
Как сообщил в четверг в Facebook пресс-центр штаба военной операции силовиков, в течение прошедших суток было совершено "20 прицельных обстрелов". "Вследствие вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование… В результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий", — говорится в сообщении.
На донецком направлении, по словам украинских военных, был открыт огонь по их позициям из 120-миллиметровых и 82-миллимитровых минометов вблизи населенных пунктов Лебединское и Водяное, а в пригороде Авдеевки огонь велся из стрелкового оружия.
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