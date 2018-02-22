Посольство США в Черногории предупредило об угрозе безопасности у здания

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посольство США в Черногории рекомендует американским гражданам обходить район местонахождения здания в Подгорице в связи с "активной" угрозой безопасности, сообщается на сайте дипломатической миссии.

По данным британского таблоида Daily Express, который ссылается на неназванных американских чиновников, неизвестный кинул в сторону посольства несколько гранат. По заявлению очевидца, он "кидал гранаты в посольство, одна взорвалась, после чего он убил себя". По данным издания, всего в посольстве работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.

"Посольство США в Подгорице сообщает о продолжающейся ситуации, связанной с безопасностью, у здания посольства. Избегайте местонахождения в районе посольства до следующего уведомления", — говорится в заявлении миссии.

Американское посольство также рекомендует следить за сообщениями в СМИ, избегать массовых сборищ и демонстраций и следовать инструкциям местных властей.