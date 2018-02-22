Стало известно, кому принадлежит взорвавшийся в Мексике паром

МЕХИКО, 22 фев — РИА Новости. Мексиканский паром, взрыв на борту которого, по последним данным, причинил ранения 24 пассажирам и членам экипажа, принадлежит компании Barcos Caribe и находится в собственности Роберто Борхе Мартина, отца экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе.

Как сообщает портал Excelsior, компания начала работу по перевозке пассажиров из Плайя-дель-Кармен на остров Косумель и обратно в феврале 2015 года, еще в бытность Борхе руководителем штата. Затем Борхе-младшего заподозрили в коррупционных преступлениях в период 2011-2016 годов, сумма ущерба от его деятельности оценивается более чем в 3,1 миллиарда песо (более 160 миллионов долларов). Он сбежал в Панаму, откуда хотел вылететь во Францию, но был задержан. В итоге в январе 2018 года Борхе был экстрадирован в Мексику.

Сейчас мексиканские власти называют две возможных причины взрыва на борту парома — это взрыв в машинном отделении и скопление газа. Расследование инцидента продолжается.

По данным генпрокуратуры Кинтана-Роо, пострадали 19 мексиканцев и пятеро граждан США. Ранее число раненых граждан США оценивалось в семь человек. У большинства из них — легкие ранения в виде порезов, ссадин, гематом и нарушения слуха из-за удара взрывной волны, однако один гражданин Мексики получил серьезные ожоги лица и находится в тяжелом состоянии в госпитале. При этом глава муниципалитета Солидаридад в Плайе-дель-Кармен Кристина Торрес заявила, что при взрыве никто серьезно не пострадал.

Ранее почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила РИА Новости, что данных о россиянах на борту паром у нее нет.